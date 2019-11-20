2019-11-20T12:13:02+03:00
Общество

С 12 декабря в центре Петербурга начнет работать Рождественская ярмарка

На участие в ней уже начали принимать заявки
Петр КИБЕР
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Рождественская ярмарка откроется 12 декабря.Рождественская ярмарка откроется 12 декабря.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 12 декабря в самом центра Санкт-Петербурга откроется ставшая уже традиционной Рождественская ярмарка. В нынешнем году она обретет новый формат (как обещают устроители) и продлится целый месяц. А подать заявку на участие можно уже сейчас.

- В период с 12 декабря 2019 года по 13 января 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная Рождественская ярмарка. Она проводится в целях формирования региональных, межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей, - сообщает Центр контроля качества городского комитета по промышленной политике и торговле.

Местом проведения ярмарки станет Манежная площадь, а также Малая Садовая и Кленовая улицы. По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина праздник решено было провести в историческим центре, как это делается по всей Европе.

Учитывая, что 2020-й год объявлен годом Народного творчества, то ярмарка пройдет в этой концепции. Кроме торговых рядов, здесь будут работать резиденция Деда Мороза, а также Домик ремесел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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