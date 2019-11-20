2019-11-20T20:30:08+03:00
Общество

На станциях метро Петербурга появились дополнительные турникеты, принимающие банковские карты

Всего повезло 12-ти станциям, для приема банковских карточек там теперь активны предпоследние турникеты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дополнительные турникеты, принимающие банковскую карту, сократят длинные очереди.Дополнительные турникеты, принимающие банковскую карту, сократят длинные очереди.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский метрополитен дополнил станции турникетами, которые считывают банковские карты. Об улучшении пассажирского сервиса оповестили в пресс-службе подземки. Повезло 12-ти станциям. Там на предпоследних турникетах установили специальное банковское оборудование. Теперь очереди пассажиров на входе в метро слегка сократятся.

- Это вестибюль №2 на «Проспекте Ветеранов», вестибюль №1 на «Площади Восстания», оба вестибюля на «Девяткино», 1-й вестибюль на «Купчино», а также предпоследние турникеты на станциях «Гражданский проспект», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Василеостровская», «Адмиралтейская» и «Старая деревня», - информирует пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Теперь на некоторых станциях подземки Северной столицы можно оплатить проезд банковской картой сразу на трех специальных турникетах. Напомним, что в следующем году цена поездки в метро Петербурга повысится на 10 рублей и будет стоить 55 рублей. Однако для владельцев проездных стоимость увеличится лишь на 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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