2019-11-20T20:53:32+03:00
Спорт

На «Газпром Арене» вновь пройдет хоккейный матч сборных России и Финляндии

15 декабря на футбольное арене в Петербурге состоится «ледовое побоище»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Матч России и Финляндии на "Газпром Арене" начнется 15 декабря в 16:00.Матч России и Финляндии на "Газпром Арене" начнется 15 декабря в 16:00.Фото: Илья СМИРНОВ
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Стало известно, что один из матчей российского этапа Евротура 2019 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В воскресенье 15 декабря в 16:00 наши хоккеисты зарубятся со сборной Финляндии. Напомним, что в прошлом году команды уже встречались в стенах петербургского стадиона на открытом воздухе. Тогда наша дружина разгромила соперников со счетом 5:0.

- Первые два матча со Швецией и Чехией по традиции пройдут в Москве на стадионе «Парка легенд». А вот игра с Финляндией вновь состоится на «Газпром Арене». Это уже второй матч, проходящий на большом стадионе в рамках хоккейной классики. В прошлый раз мы собрали в Петербурге аудиторию в 71 381 зрителя, что было рекордом посещения хоккейных матчей в России, - сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Болельщикам «Зенита» не стоит переживать - футбольный клуб в последний раз в 2019 году сыграет на «Газпром Арене» 6 декабря и вскоре, после ответной игры с «Бенфикой», отправится на зимние каникулы. Пока информации о продаже билетов на хоккейный матч еще нет, подробности обещают сказать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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