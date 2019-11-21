Путин приедет на открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-21T10:27:18+03:00

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Около недели назад Ростехнадзор заявил об окончании строительства скоростной платной трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург», а в Росавтодоре еще ранее говорили, что введут дорогу в эксплуатацию до конца 2019 года. А теперь стало известно, что церемония открытия пройдет при участии президента России.

- В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва - Санкт-Петербург протяженностью почти 700 километров, - сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Учитывая, что до конца ноября осталась всего неделя, то официального открытия скоростной автодороги ждать совсем недолго.

Напомним, что трасса М-11 «Москва - Петербург» проходит от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до петербургского КАДа в районе Московского шоссе. Общая протяженность - 669 километров, расчетная скорость движения - 130 километров в час. Стоимость проезда будет начинаться от 1331 рубля без учета бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU