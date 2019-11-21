В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-21T13:52:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько безымянных скверов Санкт-Петербурга получили имена. В соответствии с предложениями топонимической комиссии, губернатор города на Неве Александр Беглов подписал распоряжение о присвоении названий территориям. Всего их оказалось 31.

- Сквер на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка будет носить имя инженера и изобретателя, основоположника трамвайного движения в Петербурге Федора Пироцкого, - сообщает пресс-служба Смольного.

В честь известного футболиста, участника легендарного блокадного матча в составе ленинградского «Динамо» Виктора Набутова была названа территория на пересечении Кемской и Динамовской улиц.

Именем драматурга Александра Володина - автора «Осеннего марафона», назван сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки. Неподалеку от него, на улице Кораблестроителей появится и уже другой сквер, одноименный с фильмом.

Также в Петербурге появились скверы: имени Владимира Конашевича (на проспекте Просвещения),

Военных Летчиков( на улице Савушкина), Полярных Конвоев (на углу улицы Седова и Большого Смоленского проспекта), Нахимовский сквер (у одноименного военно-морского училища на Петроградской набережной).

Сад между улицей Демьяна Бедного, улицей Ольги Форш и проспектом Просвещения будет называться Сад Прометей. А на Литейном проспекте у дома № 57 появился Итальянский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU