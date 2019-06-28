В Петербурге появится бульвар Ленинградских Мукомолов и сквер имени автора «Осеннего марафона» Александра Володина

Сразу несколько имен известных жителей Северной столицы решила увековечить топонимическая комиссия Санкт-Петербурга. На заседании, прошедшем 26 июня, было принято много интересных и важных решений.

- Сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки будет носить имя выдающегося ленинградского и петербургского писателя Александра Володина, - сообщает пресс-служба ведомства.

Интересно, что соседний сквер на пересечении улицы Кораблестроителей общественники хотят назвать «Осенний марафон» в честь фильма снимавшегося здесь и поставленного по одноименной пьесе Александра Володина. Их поддержал и исполнитель главной роли в картине Олег Басилашвили.

Имя знаменитого футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова получит сквер на пересечении Кемской и Динамовской улиц. В честь известного оперного исполнителя Георга Отса назовут сквер по чётной стороне Среднеохтинского проспекта от Панфиловой до Большой Пороховской улицы. Здесь певец жил в первые годы после рождения.

Скверу на проспекте Просвещения между улицами Кустодиева и Руднева решено присвоить имя известного художника Владимира Конашевича. Вместе с Кустодиевым и Рудневым Конашевич участвовал в создании ансамбля Марсова поля.

Скверу на углу Турбинной и Оборонной улиц в Кировском районе дадут имя Ушаковский – в честь известного купца и благотворителя, много сделавшего для развития этого района, построившего здесь до сих пор работающую школу. Нынешняя улица Зои Космодемьянской ранее была Ушаковской.

Бульвар Ленинградских Мукомолов, в честь подвига блокадных хлебопеков, появится на проспекте Обуховской обороны напротив комбината имени Кирова. Фото: lkhp.ru

Сквер напротив площади Шевченко между Каменноостровским проспектом и Карповкой официально получит имя Профессора Попова; в сквере ему установлен памятник.Сквер на пересечении Кирочной, Новгородской улиц и Дегтярного переулка, рядом с существовавшим до 2003 года трамвайным парком (ныне здесь строится комплекс «Невская ратуша»), будет носить имя основоположника трамвайного движения в Петербурге Федора Пироцкого. Сквер на углу Морской набережной и Капитанской улицы получит имя Капитана Юрия Кучиева - первого командира советских атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Россия».

Также в Петербурге появится сквер Полярных конвоев (углу улицы Седова и Большого Смоленского проспекта) -в честь подвига моряков в войну. Неофициальное название Софийской площади на пересечении Софийской улицы и улицы Белы Куна утвердили официально.

Сквер между домами 64 и 66 по улице Савушкина станет сквером Военных Лётчиков, а в Кронштадте появится сквер Инчхон, в честь корейского города-побратима.

Ну и последний в списке, но не последний по значению - бульвар Ленинградских Мукомолов. Так назовут территорию вдоль Невы напротив Ленинградского комбината хлебопродуктов имени