2019-11-21T17:20:25+03:00
Экономика

Экономисты Банка России впервые вычислили «индекс Культурной столицы»

В традиционные траты петербуржцев входит не только хлеб насущный, но и пища духовная
Ольга НАЗАРКИНА
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Стоимость набора культурного петербуржца за год выросла на 4,4%, но несмотря на это, культурный досуг в Петербурге стал немного доступнее.Стоимость набора культурного петербуржца за год выросла на 4,4%, но несмотря на это, культурный досуг в Петербурге стал немного доступнее.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Изменение потребительских цен можно оценивать с помощью таких необычных показателей, как индекс борща или индекс оливье, но когда речь заходит о жизни в Северной столице, на первый план выходят другие траты.

- Для расчета «индекс Культурной столицы» использовались данные об изменении в Петербурге с октября 2018 года по октябрь 2019 года средних потребительских цен на книги, билеты в театр, музей кино, а также на обед в ресторане, эспрессо в кафе, поездку в такси, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Северо-Западного управления ЦБ РФ.

Оказалось, что стоимость набора культурного петербуржца за год выросла на 4,4%, но несмотря на это, культурный досуг в Петербурге стал немного доступнее. Дело в том, что средняя зарплата в регионе увеличивалась темпами, опережающими инфляцию.

В целом по России годовая инфляция в октябре составила 3,8%, а в Петербурге – 3,6%.

- Из-за растущего спроса на культурные мероприятия и досуг расходы на них увеличилась немного больше, чем вся потребительская корзина, - пояснили в Банке России.

Эти данные, по мнению экспертов, доказывают, что судить об инфляции нельзя только по изменению цены того или иного товара или услуги. В то же время расчет «индекса культурной столицы» важен для понимания того, как поменялась стоимость какой-то части потребления и как это изменение соотносится с общей инфляцией.

Для полной оценки динамики цен Росстат рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины, а в нее входит почти 500 товаров и услуг: от хлеба и соли до авиабилетов и автомобилей. Годовая инфляция показывает, как изменилась стоимость всех этих составляющих за последние 12 месяцев. При этом важно понимать, что цены на товары и услуги из корзины меняются по-разному и на инфляцию тоже влияют по-разному.

К примеру, вес жилищно-коммунальных услуг в корзине – 8,8%, а у билетов в театр – 0,5%. Поэтому даже небольшое изменение тарифов на коммуналку влияет на инфляцию сильнее, чем такое же изменение цены билетов в театр.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в России по итогам 2019 года составит 3,2-3,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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