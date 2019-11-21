2019-11-21T18:34:32+03:00
Дом. Семья

Злой енот семь часов просидел на дереве на Суздальском проспекте

Животное сняли с ветки сотрудники МЧС, теперь его осмотрят ветеринары
Ольга НАЗАРКИНА
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Зверь сидел на дереве у дома 73 по Суздальскому проспекту.Зверь сидел на дереве у дома 73 по Суздальскому проспекту.Фото: СОЦСЕТИ
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Просьбами спустить с небес на землю перепуганных котов спасателей давно не удивишь. Это дело, можно сказать, житейское, но вот о несчастных енотах на деревьях петербуржцы сообщают не каждый день.

- Зверь сидел на дереве у дома 73 по Суздальскому проспекту. При спасении он вел себя агрессивно, а это говорит о том, что или с животным очень плохо обращались, либо, что животное дикое, - рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Владельца злого енота установить не удалось, потому что на нем не было никаких средств индивидуальной идентификации. Сейчас спасенного определили в Фонд помощи животным «Велес», в ближайшее время его обследуют ветеринары.

По словам очевидцев, несчастный енот сидел на дереве почти семь часов.

В комитете по природопользованию напомнили, что в случае обнаружения диких животных и птиц в бедственном положении нужно звонить по телефону экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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