На тренера по настольному теннису из Кронштадта завели дело за развращение юных школьниц

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-22T13:00:42+03:00

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Очередная история с детским тренером, которого подозревают в педофилии, разворачивается на северо-западе России. Если в прошлый раз во внимание полиции попал житель Светогорска, то теперь вопросы возникли к 52-летнему специалисту по настольному теннису из Кронштадта.

- По версии следствия, подозреваемый, в октябре и ноябре 2019 года в помещении спортивного центра, расположенного в Кронштадтском районе, совершил иные действия сексуального характера в отношении 8 и 10-летних девочек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлением на тренера в полицию еще в начале ноября обратилась мама одной из девочек. С тех пор шла проверка, а 21 ноября сам подозреваемый был задержан стражами порядка. В этот момент мужчина находился в больнице Святого праведника Иоанна Кронштадтского.

Тренера отвезли в отделение и допросили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера», которые были совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Наказание за подобные деяния - от 12 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU