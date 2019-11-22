Петербург получит 142 новых троллейбуса за 3,7 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-22T15:35:00+03:00

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Грядущая в Петербурге транспортная реформа должна привести к тому, что маршруток на улицах станет меньше (если совсем не исчезнут), а больших машин, автобусов и троллейбусов - больше. Очень внушительную партию последних намерен закупить «Горэлектротранс».

- Оказание услуги финансовой аренды (лизинга) 87 троллейбусов, - говорится в заявке, размещенной на сайте госзакупок 20 ноября.

Еще два аналогичных аукциона пройдут на лизинг 35 и 20 машин. Разница - в технических параметрах закупаемых троллейбусов.

Общая начальная сумма контрактов составляет 3,7 миллиарда рублей, но она может снизится в ходе торгов. Впрочем, вряд ли значительно. Заявки на участие потенциальные поставщики могут подать до 9 декабря, а итоги торгов подведут через три дня.

Всего до середины лета 2020 года в город на Неве должны прийти 142 новых троллейбуса. В том числе 87 обычных, 35 - с автономным ходом и 20 - увеличенной вместимости. Из особенностей техзадания - обязательные кондиционеры, окраска в фирменные цвета и такая же отделка салона. Цена одного троллейбуса в зависимости от модели колеблется от 22 до 35 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU