Кто-то что слил: причину зловония в гимназии на Петроградке ищут в канализации

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-22T18:03:26+03:00

В гимназии № 70 в Петроградском районе были сорваны из-за сильного запаха газа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В пятницу утром уроки в гимназии № 70 в Петроградском районе были сорваны из-за сильного запаха газа.

Учеников и преподавателей экстренно эвакуировали и распустили по домам, а вопросом, откуда в здании мог взяться запах, если гимназия не газифицирована, занялись сотрудники «Водоканала». Причину вони они стали искать в канализации.

- С 10.30 наши сотрудники работают на объекте рядом с гимназией на улице Литераторов. Они промывают трубы и проводят диагностику сетей, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе предприятия.

Представители ГУП отметили, что скорее всего в канализацию кто-то незаконно слил неизвестное вещество.

- Спустившись в канализацию специалисты сразу же почувствовали легкий запах одаранта, который используется для примеси к газу, чтобы придать ему запах. Сейчас в гимназии уже ничем не пахнет, и ученики смогут беспрепятственно заниматься. Но мы будем продолжать выяснять, что именно и кто слил в канализацию, - подчеркнули в «Водоканале».

ИСТОЧНИК KP.RU