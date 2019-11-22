2019-11-22T19:29:29+03:00
Происшествия

Месиво из иномарок: на внутренней стороне КАД столкнулись восемь машин

Автомобили разлетелись в разные стороны и перегородили сразу три полосы
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Из-за массовой аварии на КАД вечером 22 ноября скопилась пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"Из-за массовой аварии на КАД вечером 22 ноября скопилась пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Массовое ДТП с участием сразу восьми автомобилей произошло в пятницу около 17.10 на 39 километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге.

- Поврежденные автомобили заняли первую, вторую и четвертую полосы движения. Движение транспорта осуществляется только по третьей полосе, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В районе дорожной аварии копится пробка. На месте находятся представители компании-подрядчика, обслуживающего дорогу. По их словам, покрытие на трассе сухое. Данные о пострадавших уточняются. На месте ЧП прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.

Отметим, что сегодня температура воздуха в Петербурге после почти двух относительно теплых недель упала до минусовой отметки. Вечером столбики термометра показали минус 4 градуса. В субботу днем синоптики обещают до пяти градусов со знаком минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы возмущены демонтажем исторических светильников со станции метро «Площадь Ленина»
Милонов чуть не подрался с феминисткой, споря на тему домашнего насилия
Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке, везут из Уфы новым хозяевам в Петербург
Петербуржцев умилили ласки в Павловском парке, одевшие на зиму белоснежную шубку
Ветеринары разобрались, почему многие птицы падали замертво в Карелии
Кто-то что слил: причину зловония в гимназии на Петроградке ищут в канализации
В Петербурге поймали двух неадекватных водителей «Яндекс.Такси» с наркотиками в машинах
Боярская восхитилась петербуржцами, спасшими кошку из Мойки
ИТМО назначен штраф в 500 тысяч за обрушение корпуса на улице Ломоносова
Петербург получит 142 новых троллейбуса за 3,7 миллиарда рублей
Северное сияние над озером поразило красотой жителей Ленобласти
В «Лахта Центре» пройдут выборы в парламент Узбекистана
У администратора бара из его «однушки» украли 10 миллионов рублей и 2500 евро
Бывшего главу «Водоканала» отправили под домашний арест на два месяца
На тренера по настольному теннису из Кронштадта завели дело за развращение юных школьниц
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют движение и пять съездов
Середина ноября 2019 года стала самой теплой в истории Петербурга
Из нарколаборатории под Тосно полиция вывезла восемь тонн «зелья» на 7 миллиардов рублей
На станции метро «Старая деревня» под поезд упал человек
Петербургская студия получит 130 миллионов на перезапуск «Смешариков»
Житель Киришей, убивший сводного брата ударом ножа под колено, сядет на шесть лет
Семейный конфликт в Колтушах закончился стрельбой из автомата с балкона
В ночном ДТП на проспекте Науки у «Фольксвагена» вырвало задний мост
В пятницу, 22 ноября, в Петербурге подморозит до -2 градусов
Лекарства петербургских предприятий хотят поставлять в Республику Сербскую
В Петергофе иномарка сбила 9-летнего школьника, спешившего домой и перебежавшего дорогу в неположенном месте
Прокуратура оштрафовала заведующую детским садом Адмиралтейского района, где снова нашли дизентерию