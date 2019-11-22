Месиво из иномарок: на внутренней стороне КАД столкнулись восемь машин
Массовое ДТП с участием сразу восьми автомобилей произошло в пятницу около 17.10 на 39 километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге.
- Поврежденные автомобили заняли первую, вторую и четвертую полосы движения. Движение транспорта осуществляется только по третьей полосе, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В районе дорожной аварии копится пробка. На месте находятся представители компании-подрядчика, обслуживающего дорогу. По их словам, покрытие на трассе сухое. Данные о пострадавших уточняются. На месте ЧП прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.
Отметим, что сегодня температура воздуха в Петербурге после почти двух относительно теплых недель упала до минусовой отметки. Вечером столбики термометра показали минус 4 градуса. В субботу днем синоптики обещают до пяти градусов со знаком минус.
ИСТОЧНИК KP.RU