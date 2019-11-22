Ветеринары разобрались, почему многие птицы падали замертво в Карелии

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-22T18:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхознадзор в срочном порядке отправил в Карелию сотрудников ветеринарного контроля. Напомним, ранее в городе Сегеже местные жители пожаловались на выпавший желтый снег и птиц, которые повсюду падали замертво. Тогда горожане винили во всем выбросы с комбината, однако позже в администрации Сегежи заверили, что загрязняющих веществ в воздухе нет. При этом в больницах от жителей не регистрировали никаких жалоб.

Позже ветеринары исследовали в лаборатории нескольких мертвых птиц и обнаружили у них опасную инфекцию.

- В печени птиц нашли повышенное содержание соли. Кроме этого, в трех образцах выявили ДНК возбудителя орнитоза. Других болезней у птиц нет. Орнитоз опасен и может передаться человеку воздушно-капельным путем при контакте с больными птицами, - сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия.

Сейчас в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии должны принять необходимые меры реагирования в соответствии с ветеринарным законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU