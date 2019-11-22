2019-11-22T22:12:33+03:00
Происшествия

В массовом ДТП семи машин на КАД пострадали женщина и 11-летняя девочка

Автомобили разлетелись по разным сторонам и перекрыли три полосы проезжей части
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По сообщениям очевидцев, на место массового ДТП даже вылетал вертолет спасателей. Фото: СОЦСЕТИПо сообщениям очевидцев, на место массового ДТП даже вылетал вертолет спасателей. Фото: СОЦСЕТИ
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Стало известно, что в массовом ДТП на внутреннем кольце КАД в Петербурге пострадали женщина и ребенок. Напомним, в пятницу 22 ноября около 17:10 там столкнулись сразу семь авто, а не восемь, как сообщалось ранее. Помятые машины заняли сразу три полосы – первую, вторую и четвертую, практически перекрыв движение для остального транспорта.

В районе тут же образовалась огромная пробка. По сообщениям очевидцев, на место даже вылетал вертолет спасателей. Сотрудники ГИБДД до сих пор устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновника массовой аварии. Пострадавших, между тем, срочно госпитализировали в больницы города.

- Женщина и 11-летняя девочка в «Ауди» получили травмы средней степени тяжести. Их разлучили на время лечения – ребенка отправили в городскую больницу №2, а автоледи – в Александровскую, - рассказала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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