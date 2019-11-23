Сотрудник «Водоканала» поймал с поличным двух злоумышленников, сливавших в канализацию химикаты

СЕГОДНЯ 00:30 2019-11-23T00:32:43+03:00

Сейчас "Водоканал" устанавливает, что за вещество попало в канализацию города. Фото: Артем КИЛЬКИН

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22 ноября сотрудник «Водоканала» поймал с поличным двух злоумышленников, сливавших в канализацию неизвестные химикаты. Около 9 вечера он проезжал возле дома №16 на улице Двинской. Вдруг перед его взором появились хитрые мужчины, погрузившие шланг в канализационный колодец, куда поступали неустановленные вещества.

- Сотрудник нашего предприятия тут же блокировал выезд машине нарушителей и вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Правоохранительные органы не заставили себя долго ждать и задержали негодяев. Более того, у них арестовали транспортное средство, - делятся деталями инцидента в пресс-службе «Водоканала».

В данный момент специалисты предприятия отобрали пробы сточных вод. Скоро они выяснят, какое вещество попало в городскую канализацию. Связан ли этот случай сброса химикатов с едким запахом, стоящим в нескольких районах Петербурга уже который день – пока неизвестно, но «Водоканал» такой вариант не исключает.

ИСТОЧНИК KP.RU