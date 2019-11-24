2019-11-24T14:32:12+03:00
Происшествия

Полицейские из Петербурга гнались за предполагаемым убийцей до Карелии

Сожительницу 20-летнего гонщика нашли зарезанной
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пытаясь скрыться, водитель устроил аварию и столкнулся с машиной оперативников.Пытаясь скрыться, водитель устроил аварию и столкнулся с машиной оперативников.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Субботним вечером, 23 ноября, в квартире дома №42 по улице Коммуны нашли мертвую 37-летнюю петербурженку. На груди женщины зияли ножевые ранения.

Полицейские выяснили, что у жертвы был 20-летний молодой человек. А вот его на месте преступления почему-то не оказалось. Не было под окнами и принадлежавшей погибшей даме иномарки – «Митсубиси Лансер».

– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – сообщают в Главном следственном управлении СК по Петербургу. – В ночь на 23 ноября подозреваемый в ходе ссоры несколько раз ударил сожительницу ножом, после чего скрылся на ее автомобиле.

Машину погибшей засекли в Приозерске, по месту фактического жительства ее молодого любовника. Мужчина держал путь на родину, в Карелию.

– Сотрудники угрозыска на личном «Ауди» одного из полицейских направились по следу подозреваемого, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – На 161 километре трассы «Сортавала», уже на территории Карелии, был замечен разыскиваемый автомобиль. Пытавшийся скрыться водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан» и «Ауди», где находились оперативники.

К счастью, никто в аварии не пострадал: даже авто полицейского получило незначительные повреждения. Гонщика скрутили и задержали. Ему готовятся предъявить обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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