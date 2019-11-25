2019-11-25T13:00:16+03:00
Происшествия

Молдаванин, который вез из Петербурга в Финляндию 17 килограммов сигарет, остался без машины

Иномарку у мужчины изъяли таможенники
Петр КИБЕР
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На границе с Финляндией задержали молдаванина с партией контрабандных сигарет. Фото: СЗТУНа границе с Финляндией задержали молдаванина с партией контрабандных сигарет. Фото: СЗТУ
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Решение заработать на разнице в цене сигарет между Россией и Финляндией оказалось роковым для гражданина Молдавии. С самим мужчиной оказалось все в порядке, но вот своей машины, как орудия контрабанды, он лишился. Нарушителя задержали а пункте пропуска Брусничное.

- Водитель заявил, что не вывозит из России деклариуемых грузов, однако при осмотре машины в скрытых полостях было обнаружено 13 400 сигарет торговой марки Marlboro общим весом более 17 килограммов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Если переводить штуки в пачки, то всего их нашлось 670. Надо сказать, что в России одна пачка Marlboro стоит около 150 рублей, то есть стоимость контрабанды составила больше 100 тысяч рублей.

При этом в Финляндии за те же 20 сигарет в упаковке просят 8-10 евро или 600-700 рублей. Выгода очевидна. Вот и рискуют ради нее различные граждане, то и дело оставаясь без своих автомобилей, как недавно произошло с уроженцем Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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