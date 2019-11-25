2019-11-25T14:02:49+03:00
Общество

В Петербурге представили инновационную систему оплаты парковки

Приложение доступно для всех мобильных устройств
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появилось новое приложение для оплаты платной парковкиВ Петербурге появилось новое приложение для оплаты платной парковкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Для автомобилистов Петербурга появилось новое приложение, которое позволит упростить поиск парковочного места в городе, а также его оплату. В пятницу, 22 ноября, в Северной столице представили инновационную систему «Паркоматика», которую можно скачать и установить на мобильное устройство.

- «Паркоматика» работает на базе современных технологий IoT и BigData. Все, что остается сделать автомобилисту – это припарковаться на свободном парковочном месте и заниматься своими делами, – отметил технический директор компании «Интеллектуальные социальные системы» Кирилл Шатров.

Приложение может самостоятельно определить, что машина находится в зоне платной парковки, номер парковочной зоны, запустить парковочное время и завершить его после отъезда автомобиля. Этот сервис уже несколько лет работает в Москве. Сейчас в Петербурге приложение работает пока в тестовом режиме.

Автомобилисты, которые не захотят пользоваться новшеством, как и раньше могут оплачивать парковку в платной зоне через паркоматы, с помощью СМС, через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга parking.spb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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