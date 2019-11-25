2019-11-25T23:47:34+03:00
Звезды

Ученые из Эрмитажа и РАН продолжат работу над 3D-моделью сирийской Пальмиры

Российские археологии подписали соответствующее соглашение на почетном приеме в Дамаске
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Дамаске договорились о продолжении работы над трехмерной моделью Пальмиры. Фото: пресс-служба ИИМК РАНВ Дамаске договорились о продолжении работы над трехмерной моделью Пальмиры. Фото: пресс-служба ИИМК РАН
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25 ноября российские археологи подписали соглашение с Сирией о продолжении работы над трехмерной моделью Пальмиры. Об этом удалось договориться на почетном приеме в Дамаске, среди участников которого, в частности, был гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Напомним, ранее экспедиторы провели в Пальмире три дня и успели сделать там сразу 20 тысяч фотографий с помощью беспилотника. В итоге ученым удалось создать самую детализированную модель древнего города в мире.

- Работу доведут до конца сотрудники Института истории материальной культуры РАН. Прежние результаты уже помогли обобщить данные археологических исследований и проследить историю реставрационных работ в Пальмире, а также систематизировать и описать все памятники в античном городе, - сообщает пресс-служба ИИМК РАН.

Также в Дамаске открылась выставка «Две Пальмиры». На ней показали сходство древнего города с Санкт-Петербургом. Примечательно, что город на Неве называли Северной Пальмирой. Например, на выставке с романтической стороны сопоставляется Екатерина Великая и царица Зенобия. Более того, рассказывается и о проектировке ансамбля Дворцовой площади Карлом Росси, который вдохновлялся архитектурными чертежами Пальмиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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