2019-11-26T14:20:26+03:00
Общество

Движение по платной трассе М-11 Москва – Петербург полностью откроется 27 ноября

Протяженность скоростной дороги, соединившей две столицы, около 670 километров
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по скоростной платной трассе М-11 Москва-Петербург откроется 27 ноября / Фото: АвтодорДвижение по скоростной платной трассе М-11 Москва-Петербург откроется 27 ноября / Фото: Автодор
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В среду, 27 ноября, откроется движение по всей скоростной трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург. А во вторник, 26 ноября, по новой платной дороге стартовал тестовый автопробег, в котором принимают участие более 10 автомобилей.

- Сегодня стартовал символический пробег до Санкт-Петербурга. Коллеги поехали, проверят все участки. С точки зрения безопасности здесь все соответствует самым высоким мировым стандартам, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новая автомобильная дорога М-11 длинной в 669 километров протягивается от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Расчетная скорость движения - 130 километров в час. Стоимость проезда будет начинаться от 1331 рубля без учета бензина. На платных участках установлены вышки мобильной связи для того, чтобы обеспечить всю трассу бесперебойным покрытием сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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