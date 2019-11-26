ГАТИ разрешила заменить эскалаторы на станции метро «Технологический институт-1»

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-26T19:13:51+03:00

Работы по замене эскалаторов планируют завершить в конце 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разрешительная документация на проведение работ оформлена на срок до 15 декабря 2020 года

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) дала добро на замену эскалаторов на станции петербургского метрополитена «Технологический институт-1». О выдаче официального ордера на работы сообщила пресс-служба Смольного 26 ноября. Пока ведется реконструкция, подрядчик АО «Эн-Системс» будет обязан разместить временное ограждение и установить для удобства горожан пешеходную галерею.

- Эскалаторы полностью заменят. Конструкции наклонного хода и вестибюля станции метро «Технологический институт-1» поменяют лишь частично. Когда конкретно начнутся работы, пока не ясно. Однако разрешительные документы на их проведения оформлены на срок до 15 октября 2020 года, - передает пресс-служба губернатора Петербурга.

Напомним, что стартовая цена контракта на работу оценивалась в 1,142 миллиардов рублей. Вместо трех эскалаторов на станции появятся новые четыре. Планируется, что реконструкция завершится в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU