Замес на рельсах: две иномарки парализовали движение трамваев на 2-м Муринском

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-27T14:05:11+03:00

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ДТП с участием машины такси» и Mercedes произошло днем 27 ноября прямо на трамвайных рельсах на 2-м Муринском проспекте. Фотографии с места происшествия уже появились в паблике «ДТП и ЧП Петербурга».

На одном из фото можно видеть, что Mercedes стоит между путями в обе стороны. Таксист ехал в правом ряду, но внезапно решил повернуть налево, видимо, надеясь, что успеет проскочить перед внедорожником, но не тут-то было. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня в Петербурге выдалось утро богатое на «жестянки» из-за гололедицы. Дороги превратились в самые настоящие катки. Так, на Сердобольской улице маршутка не успела затормозить и влетела в столб. А на внутреннем кольце КАД у развязки с Пискаревским проспекте столкнулись 15 машин. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», мелкие и крупные аварии происходили чуть ли не каждые пять минут, собирая заторы.

ИСТОЧНИК KP.RU