Трассу М-11 Москва-Петербург назвали «Нева»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-27T15:34:48+03:00

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27 ноября было торжественно открыто движение по новой скоростной платной трассе М-11 Москва-Петербург. На церемонию в Северную столицу прибыл президент России Владимир Путин, а чуть позднее раскрылась интрига с названием трассы. Ей присвоено имя «Нева».

- Было три основных варианта: «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Больше всего голосов набрал последний, - завил глава государства.

Напомним, что ранее голосование было открыто в интернете, где остроумные россияне предлагали не только традиционные названия, но и такие как «От бордюра до поребрика» или «За шавермой/за шаурмой». Но в итоге победил консервативный вариант.

А министр транспорта России Евгений Дитрих назвал и стоимость проезда по скоростной дороге.

- Проезд по трассе М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург будет стоит 1350 рублей для легковых автомобилей, - сообщил чиновник.

Вероятно эта цифра примерная, так как ранее «Автодор» говорил о 1331 рубле при использовании транспондера и в будний день и от 1494 рублей в выходные. За наличный расчет цена окажется выше на 400-500 рублей.

Общая длина трассы - 669 километров, скорость движения - 110-130 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU