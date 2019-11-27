Суд взыскал с петербуржца 380 млн рублей по кредиту

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-27T16:05:56+03:00

Деньги в долг предприниматель взял еще в декабре 2016 года

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Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с бизнесмена Владимира О. и ООО «Астра» огромную сумму в пользу банка «Санкт-Петербург».

- Почти три года ответчики копили долги. Теперь они должны будут вернуть 380 млн 708 тыс. 564 рублей в рамках погашения задолженности и судебных расходов, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Это уже не первый иск банка к О. Ранее финансовая организация обращалась в Красногвардейский районный суд. Помимо О. ответчиками по иску тогда выступили Игорь Т., Ольга П., а также ЗАО «Универсальное строительное объединение», ООО «УНИСТО Петросталь Проект», компании «БЕЛЫЕ НОЧИ-ДЕЗКОН», «Астра», «ПЕТРОСТАЛЬ», «СнабСервис», Строительный комбинат «Муринский, и третье лицо – ООО «Альтаир-Инвест».

Это решение попытались оспорить, но Горсуд оставил его без изменений, обязав их вернуть банку 522 млн 78 тыс. 386 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU