2019-11-28T11:54:38+03:00
Происшествия

В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика

Полицейские задрали мужчину прямо из его дома
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Волхове задержан мужчина, которого обвиняют в изнасиловании 14-летнего мальчикаВ Волхове задержан мужчина, которого обвиняют в изнасиловании 14-летнего мальчикаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Мужчину, который подозревается в том, что около года насиловал 14-летнего мальчика в городе Волхов Ленинградской области, задержали. 35-летний местный житель был у себя дома, когда к нему нагрянули сотрудники полиции и забрали его в отделение для разбирательств.

- Вечером во вторник, 26-ноября, в полицию обратилась 43-летняя мать мальчика. По ее словам, над ее сыном сексуально надругался мужчина. Все происходило с декабря 2018 по август 2019 в одной из квартир дома 1 по улице Дзержинского, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Судя по датам получается, что сексуальная связь со взрослым мужчиной у подростка началась, когда ему было еще 13 лет. Правоохранителям предстоит выяснить, почему мальчик так долго боялся рассказать правду своей матери.

По факту возбуждено уголовное дело за принуждение к действиям сексуального характера. Подозреваемому грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»
В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток
Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей
Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей
Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга
Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе
Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино
МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе
Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте
За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения
Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге
Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем