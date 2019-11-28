В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-28T11:54:38+03:00

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Мужчину, который подозревается в том, что около года насиловал 14-летнего мальчика в городе Волхов Ленинградской области, задержали. 35-летний местный житель был у себя дома, когда к нему нагрянули сотрудники полиции и забрали его в отделение для разбирательств.

- Вечером во вторник, 26-ноября, в полицию обратилась 43-летняя мать мальчика. По ее словам, над ее сыном сексуально надругался мужчина. Все происходило с декабря 2018 по август 2019 в одной из квартир дома 1 по улице Дзержинского, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Судя по датам получается, что сексуальная связь со взрослым мужчиной у подростка началась, когда ему было еще 13 лет. Правоохранителям предстоит выяснить, почему мальчик так долго боялся рассказать правду своей матери.

По факту возбуждено уголовное дело за принуждение к действиям сексуального характера. Подозреваемому грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU