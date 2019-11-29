2019-11-29T10:50:51+03:00
Происшествия

Полиция поймала рецидивиста, укравшего ящик с пожертвованиями из храма Пресвятой Богородицы в Ленобласти

Мужчина прятался в доме своего бывшего сокамерника
Лилия КОЗЛОВА
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Подозреваемого в краже в монастыре Ленобласти, задержали в квартире друга-уголовникаПодозреваемого в краже в монастыре Ленобласти, задержали в квартире друга-уголовникаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Ленинградской области поймала подозреваемого в безбожном преступлении – краже ящика с пожертвованиями из храма Пресвятой Богородицы, при котором находится женский монастырь. Оперативники задержали 28-летнего мужчину с криминальным прошлым в квартире его бывшего сокамерника. Часть драгоценностей еще находились в доме.

- Подозреваемого задержали в поселке Сосновый Бор, в доме своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он несколько месяцев находится в федеральном розыске по обвинению в обороте наркотиками, - сообщили в главном управлении МВД по Ленобласти.

Оперативники предполагают, что мужчина может быть замешан еще в подобных преступлениях.

Кража в храме произошла месяц назад, в ночь с 25 на 26 октября. Утром игуменья монастыря заметила пропажу сундука, в котором находилось огромное количество ювелирных украшений из серебра и золота с драгоценными камнями. Общая сумма их оценивалась в 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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