Полиция поймала рецидивиста, укравшего ящик с пожертвованиями из храма Пресвятой Богородицы в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-29T10:50:51+03:00

Подозреваемого в краже в монастыре Ленобласти, задержали в квартире друга-уголовника Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Ленинградской области поймала подозреваемого в безбожном преступлении – краже ящика с пожертвованиями из храма Пресвятой Богородицы, при котором находится женский монастырь. Оперативники задержали 28-летнего мужчину с криминальным прошлым в квартире его бывшего сокамерника. Часть драгоценностей еще находились в доме.

- Подозреваемого задержали в поселке Сосновый Бор, в доме своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он несколько месяцев находится в федеральном розыске по обвинению в обороте наркотиками, - сообщили в главном управлении МВД по Ленобласти.

Оперативники предполагают, что мужчина может быть замешан еще в подобных преступлениях.

Кража в храме произошла месяц назад, в ночь с 25 на 26 октября. Утром игуменья монастыря заметила пропажу сундука, в котором находилось огромное количество ювелирных украшений из серебра и золота с драгоценными камнями. Общая сумма их оценивалась в 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU