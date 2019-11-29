2019-11-29T12:08:19+03:00
Происшествия

Из-за вчерашних минирований судов было эвакуировано 1329 человек

Авторы писем с угрозами требовали от некоего бизнесмена вернуть долг в биткоинах
Петр КИБЕР
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Из-за минирования судов пришлось эвакуировать больше 1300 человек. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПбИз-за минирования судов пришлось эвакуировать больше 1300 человек. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб
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Письма с угрозами взрыва, которые пришли в десяток судов Петербурга днем 28 ноября, заставили хорошо потрудиться сотрудников экстренных служб города. Им пришлось проверить все помещения, а также провести эвакуацию из зданий.

- 28.11.2019 в период с 13:59 до 15:52 на различные адреса электронных почт Городского суда и районных судов Санкт-Петербурга, расположенных в Кировском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Центральном районах Санкт-Петербурга поступили сообщения с текстом: «Ваше здание заминировано, ведется видеонаблюдение за входами и подъездами, при появлении оцепления и взрывотехников – будет активирована взрывчатка», - сообщает источник в правоохранительных органах.

«Террористы» требовали от некоего Константина вернуть якобы украденные с криптовалютной биржи 120 биткоинов (больше 55 миллионов рублей), иначе угрозы повторятся.

И пока одни стражи порядка искали авторов послания, другие выводили на улицы работников и посетителей судов. Всего было эвакуировано 1329 человек. Никаких взрывных устройств в судах не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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