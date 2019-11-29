2019-11-29T19:56:53+03:00
Общество

Шопоголики устроили давку на входе в метро «Маяковская» и «Площадь Восстания»

Вестибюль №2 станции «Площадь Восстания» даже временно закрыли
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники метро вручную управляют пассажиропотоком. Фото: t.me/emergency_spbСотрудники метро вручную управляют пассажиропотоком. Фото: t.me/emergency_spb
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Вечером 29 ноября из-за петербургских шопоголиков ограничили вход сразу на две станции метро – «Площадь Восстания» и «Маяковская». Сотрудники подземки сетуют на «черную пятницу» - день распродаж во многих магазинах, куда жители Северной столицы устремились после окончания рабочей недели. В частности, горожане оккупировали ТРЦ «Галерея» и «Невский центр».

«КП-Петербург» писала о том, что с 5 часов вечера вход во второй вестибюль «Площади Восстания» ограничили из-за наплыва пассажиров. С 6 часов его и вовсе закрыли. Внутри подземки очевидцы сообщали о давке и плотном потоке людей.

- Затем горожане устремились в первый вестибюль «Площади Восстания». Так что с 18:49 он работает с ограничениями, - сообщает пресс-служба подземки Петербурга.

Ограничения на вход на станцию «Маяковская» продлились недолго – всего 15 минут, с 18:55 все двери вестибюля открыты. Между тем, телеграм-канал «Аварийный Петербург» рассказывает, что давки на «Площади Восстания» уже нет. Сотрудники метро управляют вручную мощным пассажиропотоком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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