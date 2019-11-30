2019-11-30T01:37:58+03:00
Общество

Петербург установил рекорд по длине пробок в «черную пятницу» 29 ноября

После трудовой недели горожане не поехали отдыхать домой или в гости, а устремились в магазины со скидками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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29 ноября в Петербурге "черная пятница" потрепала нервы не только пассажирам метро, но и автолюбителям.29 ноября в Петербурге "черная пятница" потрепала нервы не только пассажирам метро, но и автолюбителям.Фото: Артем КИЛЬКИН
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29 ноября 2019 года «черная пятница» ожидаемо парализовала движение транспорта в Петербурге. Многие горожане не сразу отправились домой после окончания трудовых будней, а сначала устремились в торговые центры за многочисленными скидками на распродажах.

Максимальная загруженность на дорогах оценивалась в 9 баллов. Кое-где встречалась и «десяточка».

- «Черная пятница» 29 ноября побила рекорд по самой длинной пробке за всю последнюю неделю в Петербурге. Она растянулась на целые 9,9 километров в районе Дворцовой площади, Невского проспекта, площади Александра Невского, проспектов Заневского и Косыгина и улицы Передовиков. Пик пробки пришелся на 19:23, в итоге плотный трафик продержался 3 часа и 30 минут, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

Также водители потрепали себе нервы на внешней стороне КАД, от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Самые невезучие простояли в пробке почти 2,5 часа.

Напомним, что в «черную пятницу» стал заметно плотнее и пассажиропоток метрополитена Петербурга. В частности, из-за шопоголиков, устроивших давку, закрыли один из вестибюлей станции «Площадь Восстания». На «Маяковскую» пускали с ограничениями. Фотографии огромной недовольной толпы повсюду появлялись в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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