Жители Приморского района вышли на протест против сноса гаражного комплекса на 900 мест

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-30T17:13:26+03:00

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Жители Приморского района, в частности, участники ГСК «Петроградец-4» ожидаемо вышли на протест против сноса их гаражей. Напомним, на третьем участке Стародеревенской улицы планируется начать строительство завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Этому проекту даже присвоили статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга заранее уведомил владельцев гаражей о том, что они незаконно занимают территорию. Дело в том, что договор на землю со Всероссийским обществом автомобилистов Санкт-Петербурга недавно расторгли.

Люди протестуют не только в гаражном кооперативе, но и на улицах района. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Демонтаж гаражей начнется 2 декабря. Местные жители пошли протестовать уже сейчас. Они вышли с плакатами и требованиями на улицы района и на территорию гаражного комплекса.

- Куда ставить машины? Где хранить хлам? У наших ветеранов и инвалидов отбирают гаражи! Мы хотим дышать нормальным воздухом, а не терпеть очередной завод, - сетуют горожане в соцсетях.

Протестующие требуют прекратить снос и провести открытые слушания на предмет того, хотят ли местные жители строительства завода. Также они просят предоставить им документы об экологическом классе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU