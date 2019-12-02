2019-12-02T20:23:25+03:00
Происшествия

Владельцы 900 незаконных гаражей на Стародеревенской улице вышли с автоматами на их защиту

Огромный земельный участок должен был быть освобожден еще до 1 декабря
Ольга НАЗАРКИНА
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Один из владельцев гаражей выявил свое недовольство и несогласие особенно бурно. С автоматом на перевес он кричал и угрожал взорвать гранату.Один из владельцев гаражей выявил свое недовольство и несогласие особенно бурно. С автоматом на перевес он кричал и угрожал взорвать гранату.
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Попытки начать снос гаражей в Северо-Западной промзоне около Мебельной улицы обернулись настоящим вооруженным конфликтом. Квартал 47-Б превратился в горячую точку: сотрудников комитета по контролю за имуществом города владельцы гаражей встретили с оружием и угрозами.

ТЕМЫ ДНЯ. Войнушка в гаражах в Старой деревне

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- Договор для использования этой земли под гаражно-боковую стоянку был заключен с всероссийского общества автомобилистов Петербурга, но его срок уже истек. Поэтому никаких законных оснований занимать участок под гаражи нет, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета.

Теперь эта территория должна отойти ЗАО «Таурас-Феникс» для создания фасовочно-упаковочного оборудования. Этот стратегический инвестиционный проект был одобрен правительством в 2017 году.

На все гаражи еще 22 ноября были приклеены уведомления о том, что их надо освободить, потому что конструкции будут сносить. 2 декабря выяснилось, что требование выполнили только чуть более 60 хозяев гаражей.

Один из владельцев гаражей выявил свое недовольство и несогласие особенно бурно. С автоматом на перевес он кричал и угрожал взорвать гранату. Чтобы усмирить мужчину, на место были вызваны правоохранители. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники комитета подали заявление по факту противодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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