В Петербурге кончились «законодательные каникулы» для просроченных строек

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-02T17:29:55+03:00

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Госстройнадзор Петербурга напомнил застройщикам о скором вступлении в силу новых требований Градостроительного кодекса.

- По этим правилам, срок обращения за продлением разрешения на строительство будет ограничен.

Обратный отсчет начался. У тех, кто игнорировал требования предоставить разрешительную документацию на строительство, есть последняя возможность это сделать до 23 декабря, - сообщили в ведомстве.

Напомним, временные положения Градкодекса вступили в силу 2 августа, они до 1 января 2020 года запрещают властям продлевать разрешение на строительство, если заявление от застройщика поступило меньше чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения. Кроме этого, временные положения позволяли продлить разрешения, срок действия которых истек три года назад.

- «Законодательные каникулы» были введены при участии вице-губернатора Николая Линченко. Теперь если застройщик не уложится в срок до 23 декабря, то ответ сможет получить уже только в новом году, - добавили в пресс-службе.

Предложения по изменению законодательства Госстройнадзор подготовил из-за безалаберности некоторых компаний. Они не предоставляли нужную документацию. При этом их не пугали ни миллионные штрафы, ни полная приостановка строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU