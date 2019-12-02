Экс-начальницу налоговой инспекции в Петербурге обвиняют во взятке на 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-02T19:07:37+03:00

Миллионы обвиняемая получила через посредницу несколькими траншами с апреля по ноябрь 2018 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Такие деньги сотруднице ФНС платил бизнесмен за проверки без шума и пыли

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Бывшая начальница межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Петербурга обвиняется во взяточничестве почти на 4 млн рублей. Уголовное дело против налоговика-коррупционера уже направлено в суд для рассмотрения по существу,

- По версии следствия, эту сумму обвиняемая сначала потребовала от директора коммерческой фирмы, а в обмен пообещала снизить штрафы за провальную налоговую проверку. Помимо этого заверила, что примет положительное решение о возмещении налога на добавленную стоимость, - рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Миллионы обвиняемая получила через посредницу несколькими траншами с апреля по ноябрь 2018 года. Теперь ей грозит штраф до 400 млн рублей, лишение права в течение 15 лет занимать определенные должности, либо до 15 лет лишения свободы.

Вместе с экс-начальницей налоговой инспекции на скамейке подсудимых окажется и женщина, передававшая ей деньги. За посредничество ее могут либо оштрафовать, либо отправить за решетку на срок до 4-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU