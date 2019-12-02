2019-12-02T19:09:39+03:00
Общество

Сотрудник метро спас пассажиров от кровавой поножовщины на «Площади Восстания»

Преступник размахивал оружием и мог атаковать кого угодно
Ольга НАЗАРКИНА
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Сотрудник петербургской подземки Александр Федоренко спас пассажиров от обезумевшего мужчины с ножом. Фото: пресс-служба метро ПетербургаСотрудник петербургской подземки Александр Федоренко спас пассажиров от обезумевшего мужчины с ножом. Фото: пресс-служба метро Петербурга
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Сотрудник службы транспортной безопасности метро Александр Федоренко повел себя как настоящий герой и нейтрализовал неадекватного мужчину с ножом, перепугавшего пассажиров на станции «Площадь Восстания».

Инцидент произошел еще 20 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. И в этом нет ничего удивительного: настоящие герои, как правило, люди скромные.

- Примерно в 21.20 пассажиры сообщили, что у входа в метро кто-то размахивает ножом. В это же время внутрь зашел раненый человек. Ему на помощь бросился один из инспекторов, а Федоренко выбежал на улицу, чтобы не дать преступнику уйти безнаказанным, - рассказали в пресс-службе метро.

Злоумышленник не успел уйти далеко. Федорченко быстро увидел в толпе мужчину, подходящего под описание пострадавшего. Помня о том, что ранение у пассажира было с левой стороны, он предположил, что нож у мужчины, скорее всего, либо в правой руке, либо в правом кармане.

Догнав злодея, Александр схватил его за правую руку, чтобы тот не мог ударить ножом и его, затем натянул куртку преступника ему же на голову и в таком зафиксированном положении оперативно завел в метро.

Когда раненый подтвердил, что именно этот человек причинил ему вред, Федорченко нейтрализовал преступника, скрутив его на полу, а затем удерживал до приезда подмоги. Помощь оказал и младший сержант полиции Дмитрий Зимников. Молодой человек ехал со службы домой, но когда сотрудники метро попросили его оказать помощь, то Дмитрий быстро откликнулся и находился рядом до приезда правоохранителей.

Отметим, что Александр и сам долгие годы служил в органах внутренних дел, вышел на пенсию в звании старшего прапорщика милиции. Очень скромный, добрый и улыбчивый он повел себя как настоящий профессионал МВД.

- Все смена службы транспортной безопасности была премирована за профессиональную работу в критической ситуации, - добавили представители метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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