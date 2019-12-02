2019-12-02T19:12:07+03:00
Происшествия

Дефективные холодильники и грязные швабры обнаружили в училище олимпийского резерва в Петербурге

Еду для будущих спортсменов хранили с санитарными нарушениями
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
В училище олимпийского резерва №2 обнаружено холодильное оборудование с дефектами.В училище олимпийского резерва №2 обнаружено холодильное оборудование с дефектами.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Прокуратура провела рейд в училище олимпийского резерва № 2 в Петербурге и выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

- В частности, выяснилось, что в учреждении используется холодильное оборудование с дефектами, а это не позволяет проводить его нормальную обработку, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, в училище не был установлен знак, запрещающий курение. С нарушениями хранился даже уборочный инвентарь.

По итогам проверки руководство училища получило представление об устранении нарушений, а виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

К счастью, подобные нарушения в школах и детсадах Петербурга обнаруживаются не часто, а вот во всевозможных кафе антисанитария – не такое уж и редкое явление в заведения. Так, в прошлом году петербуржцы жаловались на плохое самочувствие после посещения заведений известной сети быстрого питания «Суши Wok». В итоге немытые руки и протухшие продукты стоили владельцам суши-баров штрафа на 131 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проспекте Королева запретят парковку, чтобы избежать пробок
В Петербурге появился сад прославленного ученого Жореса Алферова
Все новые детские площадки в Петербурге приспособят для детей с инвалидностью
«Вылетаю и хватаю ее за шею»: Убийца показал следователям, как забил до смерти жительницу Мурино ради шубы
Кунсткамера на один день станет бесплатной
Сотрудник метро спас пассажиров от кровавой поножовщины на «Площади Восстания»
Экс-начальницу налоговой инспекции в Петербурге обвиняют во взятке на 4 млн рублей
В Петербурге открыли «горячую линию» по вопросам безопасности игрушек к Новому году
Петербурженка, оказавшаяся в тюрьме Таиланда из-за укуса обезьянки, объявила сбор средств
1-й Инженерный мост в Петербурге открыли после капитального ремонта
Львы и выдры радуются первому снегу в Петербурге
Незаконную свалку «еврокубов» с опасными веществами нашли в Невском районе Петербурга
В Петербурге кончились «законодательные каникулы» для просроченных строек
В Онеге ревнивец убил возлюбленную и сжег ее тело в мусорном баке