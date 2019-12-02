Дефективные холодильники и грязные швабры обнаружили в училище олимпийского резерва в Петербурге
Прокуратура провела рейд в училище олимпийского резерва № 2 в Петербурге и выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
- В частности, выяснилось, что в учреждении используется холодильное оборудование с дефектами, а это не позволяет проводить его нормальную обработку, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, в училище не был установлен знак, запрещающий курение. С нарушениями хранился даже уборочный инвентарь.
По итогам проверки руководство училища получило представление об устранении нарушений, а виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.
К счастью, подобные нарушения в школах и детсадах Петербурга обнаруживаются не часто, а вот во всевозможных кафе антисанитария – не такое уж и редкое явление в заведения. Так, в прошлом году петербуржцы жаловались на плохое самочувствие после посещения заведений известной сети быстрого питания «Суши Wok». В итоге немытые руки и протухшие продукты стоили владельцам суши-баров штрафа на 131 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU