Дефективные холодильники и грязные швабры обнаружили в училище олимпийского резерва в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-02T19:12:07+03:00

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Прокуратура провела рейд в училище олимпийского резерва № 2 в Петербурге и выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

- В частности, выяснилось, что в учреждении используется холодильное оборудование с дефектами, а это не позволяет проводить его нормальную обработку, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, в училище не был установлен знак, запрещающий курение. С нарушениями хранился даже уборочный инвентарь.

По итогам проверки руководство училища получило представление об устранении нарушений, а виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

К счастью, подобные нарушения в школах и детсадах Петербурга обнаруживаются не часто, а вот во всевозможных кафе антисанитария – не такое уж и редкое явление в заведения. Так, в прошлом году петербуржцы жаловались на плохое самочувствие после посещения заведений известной сети быстрого питания «Суши Wok». В итоге немытые руки и протухшие продукты стоили владельцам суши-баров штрафа на 131 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU