«Вылетаю и хватаю ее за шею»: Убийца показал следователям, как забил до смерти жительницу Мурино ради шубы

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-02T19:43:02+03:00

Мужчина забивал свою жертву не только кулаками, но и куском асфальта. Фото: скриншот видео СК РФ

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Мужчину, избившего до смерти жительницу Мурино ради шубы, привели на следственный эксперимент. Напомним, убитую нашли без верхней одежды в луже крови на десятом этаже на лестничной клетке в многоэтажке. Она не дошла до своей квартиры, где ее ждала семья, всего несколько метров. Чуть позже обвиняемого в жестоком преступлении задержали полицейские. Он собирался скрыться из района с награбленными вещами на метро.

Следователи Ленобласти продолжают расследование. В отношении 33-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статьям за убийство и разбой. Сейчас он дал показания, в которых признался в убийстве и с точностью до мелочей рассказал, что происходило вечером 28 ноября. Оказалось, что он кровожадно бил женщину по лицу не только кулаками, но и куском асфальта.

- Она вышла из лифта, пошла к двери, вот. А я в этот момент как бы вылетаю и хватаю ее за шею. И волоку, бью. Потом пошел на балкон. Потащил ее за руки, - рассказал убийца на следственном эксперименте.

Естественно, суд изучил все обстоятельства жестокого дела и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Скорее всего, избежать тюрьмы ему не удастся.

Обвиняемый в разбойном нападении и убийстве женщины в Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU