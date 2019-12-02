30 фанатам «Спартака» дали штраф за хулиганство после поражения от «Зенита», а троих арестовали на 15 суток

2 Дек. 21:31 2019-12-02T21:31:43+03:00

30 фанатов "Спартака" выплатят штраф в размере 500 рублей, а другие трое просидят под арестом 15 дней. Фото: Артем КИЛЬКИН

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2 декабря Фрунзенский и Дзержинский районные суды Петербурга целый день выносили наказания фанатам «Спартака», которые буянили в Северной столице. 30 из них назначили штраф за мелкое хулиганство.

- После проигрыша от «Зенита» данная группа болельщиков «Спартака» нарушила общественный порядок возле станции метро «Волковская». Они матерились и своим поведением выражали явное неуважение к окружающим. Кое-кто из них приставал к неизвестному мужчине. Вину эти фанаты признали. Каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сильнее не повезло другим буйным болельщикам московской команды. Троица фанатов «Спартака» еще до матча с «Зенитом» вели себя слишком вольготно на улице Кирочной и громко матерились во всю ивановскую. На замечания они не реагировали. После задержания полицейскими вину ни в какую не признавали. В итоге суд отправил их под административный арест на 15 суток.

Напомним, вечером 1 декабря «Зенит» в принципиальном матче с минимальным счетом обыграл «Спартак». Это позволило петербургскому клубу закрепиться на 1 месте в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU