2019-12-02T22:06:49+03:00
Общество

В Смольном рассказали, как в Петербурге будут бороться с борщевиком

С борщевиком поборются с помощью химии, а также косьбы, прополки и выкапывания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге назвали методы борьбы с борщевиком.В Петербурге назвали методы борьбы с борщевиком.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Смольном рассказали о методах борьбы с борщевиком в Петербурге. Соответствующее постановление сейчас находится в разделе общественных обсуждений на сайте администрации. Власти постараются не допустить произрастание, цветение и обсеменение борщевика в городе. В этом помогут как традиционные способы борьбы, так и современные с применением химических веществ.

- Прекратить дальнейшее распространение опасного растения станет возможно благодаря косьбе, прополке и выкапыванию борщевика. Также планируется использование гербицидов, разрешенных в городских условиях, с учетом ограничения области их применения, - отмечается в документе постановления.

Минувшим летом борщевик терроризировал жителей Кудрово и Мурино. Его видели почти на каждом газоне на улице Ленсовета, в Выборгском районе и на Кушелевской дороге. Опасное растение ядовито - его сок оставляет ожоги. Если он попадет в глаза, то можно и вовсе лишиться зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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