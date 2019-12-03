2019-12-03T00:31:17+03:00
Общество

Стало известно, чем будут торговать на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге

Смольный определил 63 предпринимателей, которые привезут на ярмарку свою продукцию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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63 предпринимателя из 10 регионов России представят свою разнообразную продукцию на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге.63 предпринимателя из 10 регионов России представят свою разнообразную продукцию на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Завершился конкурс на определение предпринимателей, которые будут торговать на новой Рождественской ярмарке в Петербурге. Всего подали 201 заявку. В итоге Смольный определил 63 победителей из 10 регионов России. При отборе лучших из лучших прежде всего смотрели на разнообразие ассортимента и высокое качество продукции.

- Российские производители представят на ярмарке изделия народных промыслов, уникальные сувениры ручной работы, множество ярких игрушек, вкусных кондитерских изделий и деликатесов. В частности, предприниматели из северных регионов страны привезут более ста видов мясной и рыбной продукции, - интригует пресс-служба Смольного.

Напомним, что Рождественская ярмарка-2019 продлится целый месяц. Она начнется уже 12 декабря и закончится 13 января 2020 года. Ярмарка будет работать на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Кроме торговых рядов, там появятся резиденция Деда Мороза, а также Домик ремесел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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