Стало известно, чем будут торговать на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге
Завершился конкурс на определение предпринимателей, которые будут торговать на новой Рождественской ярмарке в Петербурге. Всего подали 201 заявку. В итоге Смольный определил 63 победителей из 10 регионов России. При отборе лучших из лучших прежде всего смотрели на разнообразие ассортимента и высокое качество продукции.
- Российские производители представят на ярмарке изделия народных промыслов, уникальные сувениры ручной работы, множество ярких игрушек, вкусных кондитерских изделий и деликатесов. В частности, предприниматели из северных регионов страны привезут более ста видов мясной и рыбной продукции, - интригует пресс-служба Смольного.
Напомним, что Рождественская ярмарка-2019 продлится целый месяц. Она начнется уже 12 декабря и закончится 13 января 2020 года. Ярмарка будет работать на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Кроме торговых рядов, там появятся резиденция Деда Мороза, а также Домик ремесел.
ИСТОЧНИК KP.RU