Половина населения Петербурга рискует заболеть гриппом
Роспотребнадзор отчитался о ходе прививочной кампании против гриппа в Санкт-Петербурге. На 2 декабря 2019 года в городе от угрозы заболеть острым инфекционным заболеванием застрахована почти половина населения. Свою прививку сделали 48,9% жителей. Это 2 615 567 человек.
На данный момент заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. В основном сейчас преобладают вирусы не гриппозной этиологии - вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и другие. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.
И все же врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа именно сейчас, когда эпидемический сезон еще не начался. Напомним, в январе 2019 года в Петербурге вирус сразил двух мужчин. Оба погибших не прививались.
ИСТОЧНИК KP.RU