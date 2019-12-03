2019-12-03T00:56:22+03:00
Здоровье

Половина населения Петербурга рискует заболеть гриппом

На 2 декабря 2019 года в городе привито от гриппа лишь 48,9% жителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пока что в Петербурге врачи привили от гриппа почти половину населения.Пока что в Петербурге врачи привили от гриппа почти половину населения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Роспотребнадзор отчитался о ходе прививочной кампании против гриппа в Санкт-Петербурге. На 2 декабря 2019 года в городе от угрозы заболеть острым инфекционным заболеванием застрахована почти половина населения. Свою прививку сделали 48,9% жителей. Это 2 615 567 человек.

На данный момент заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. В основном сейчас преобладают вирусы не гриппозной этиологии - вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и другие. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

И все же врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа именно сейчас, когда эпидемический сезон еще не начался. Напомним, в январе 2019 года в Петербурге вирус сразил двух мужчин. Оба погибших не прививались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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