2019-12-03T10:03:50+03:00
Происшествия

Петербуржец, защищавший свой гараж от сноса с автоматом и гранатой, попал под уголовное дело

Неоднократно судимому мужчине светит новый срок, на этот раз за хулиганство
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
На агрессивного владельца гаража завели уголовное дело. Фото: ККИ СПбНа агрессивного владельца гаража завели уголовное дело. Фото: ККИ СПб
Изменить размер текста:

Снос гаражей в кооперативе «Петроградец», что в Приморском районе Петербурга, обернулся не только крупным скандалом, но еще и уголовным делом. Под него попал особо активный петербуржец, решивший защищать имущество с оружием в руках. Правда не настоящим, а бутафорским - для страйкбола. Но от общения с полицией это его не спасло.

- 2 декабря в 10:46 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от граждан о том, что на территории ГСК «Петроградец 4» (ул. Мебельная д. 12) неизвестные люди ломают забор ГСК, а мужчина стреляет из автомата, при этом в руках держит гранату, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские установили, что неоднократно судимый за мошенничество мужчина пытается помешать сотрудникам комитета по контролю за имуществом Петербурга освобождать городскую землю, на которой стоят гаражи. Для эффекта мужчина даже пострелял в воздух из автомата и кинул шумовую гранату.

Полиция изъяла все вооружение, задержала буяна и завела на него дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей
Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд
В Петербурге спасли котов, трое суток просидевших на высоких деревьях
Жителя Карелии обвинили в изнасиловании петербургской школьницы
Житель Карелии прокрутил палец в мясорубке вместе с фаршем
Зафиксирована необычно сложная пробка на КАД в Петербурге
В Петербурге отмечают особую дату – День неизвестного солдата
В Петербурге искали 10-летнего мальчика, пропавшего по дороге домой из школы
Международный День инвалидов в Петербурге отметили концертом
В Калининском районе на крышу «Вольво» упала голая 14-летняя школьница
Петербуржец поджег дом с трупом убитого друга в Ленобласти
ДТП из пяти машин создало пробку на КАД у Пулковского шоссе
Студенты аграрного университета отобрали еду у доставщика суши
День без снега: Гребень антициклона принесет в Петербург солнце и похолодание
Дрифтеры не дают уснуть жителям домов на Комсомольской площади
Многострадальную реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов завершат за 4,3 млрд рублей
Петербуржцы всем миром собирают новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек
Половина населения Петербурга рискует заболеть гриппом
Стало известно, чем будут торговать на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге
Петербуржец неделю отогревал обессиленного селезня, застрявшего в замерзшем пруду