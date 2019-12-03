Петербуржец, защищавший свой гараж от сноса с автоматом и гранатой, попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-03T10:03:50+03:00

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Снос гаражей в кооперативе «Петроградец», что в Приморском районе Петербурга, обернулся не только крупным скандалом, но еще и уголовным делом. Под него попал особо активный петербуржец, решивший защищать имущество с оружием в руках. Правда не настоящим, а бутафорским - для страйкбола. Но от общения с полицией это его не спасло.

- 2 декабря в 10:46 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от граждан о том, что на территории ГСК «Петроградец 4» (ул. Мебельная д. 12) неизвестные люди ломают забор ГСК, а мужчина стреляет из автомата, при этом в руках держит гранату, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские установили, что неоднократно судимый за мошенничество мужчина пытается помешать сотрудникам комитета по контролю за имуществом Петербурга освобождать городскую землю, на которой стоят гаражи. Для эффекта мужчина даже пострелял в воздух из автомата и кинул шумовую гранату.

Полиция изъяла все вооружение, задержала буяна и завела на него дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU