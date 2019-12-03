2019-12-03T13:48:55+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд

Однако большая часть горевшего склада потушена, идет проливка пепелища [видео]
Петр КИБЕР
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В промзоне на Московском шоссе все еще тушат крупный пожар. Фото: кадр с видео/ МЧС РФ по СПбВ промзоне на Московском шоссе все еще тушат крупный пожар. Фото: кадр с видео/ МЧС РФ по СПб
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Серьезнейший пожар, возникший около 2 ночи 3 декабря в промзоне Шушары на Московском шоссе Петербурга, стал настоящим испытанием для сотрудников МЧС. Несколько часов они боролись с огнем, но потушить пламя удалось только к середине дня. И то не полностью.

Если в пиковый момент на месте ЧП работали 220 человек личного состава и 49 единиц техники, то сейчас ранг пожара понижен. Огонь еще не сбит окончательно, однако на большей части территории горевшего ангара идет проливка пепелища.

Спасатели отправляются на заслуженных отдых, а коммерсанты подсчитывают убытки. По предварительным данным, огонь уничтожил стройматериалы, в том числе химикаты и каучуковую крошку. Стоимость сгоревшего даже по предварительным прикидкам оценивается в десятки миллионов рублей.

Причины возникновения пожара пока еще выясняются.

В промзоне Шушары в Петербурге 12-й час тушат крупный пожар.Видео: МЧС России по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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