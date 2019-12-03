Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд
Серьезнейший пожар, возникший около 2 ночи 3 декабря в промзоне Шушары на Московском шоссе Петербурга, стал настоящим испытанием для сотрудников МЧС. Несколько часов они боролись с огнем, но потушить пламя удалось только к середине дня. И то не полностью.
Если в пиковый момент на месте ЧП работали 220 человек личного состава и 49 единиц техники, то сейчас ранг пожара понижен. Огонь еще не сбит окончательно, однако на большей части территории горевшего ангара идет проливка пепелища.
Спасатели отправляются на заслуженных отдых, а коммерсанты подсчитывают убытки. По предварительным данным, огонь уничтожил стройматериалы, в том числе химикаты и каучуковую крошку. Стоимость сгоревшего даже по предварительным прикидкам оценивается в десятки миллионов рублей.
Причины возникновения пожара пока еще выясняются.
В промзоне Шушары в Петербурге 12-й час тушат крупный пожар.Видео: МЧС России по СПб
ИСТОЧНИК KP.RU