Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-03T13:48:55+03:00

В промзоне на Московском шоссе все еще тушат крупный пожар. Фото: кадр с видео/ МЧС РФ по СПб

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Серьезнейший пожар, возникший около 2 ночи 3 декабря в промзоне Шушары на Московском шоссе Петербурга, стал настоящим испытанием для сотрудников МЧС. Несколько часов они боролись с огнем, но потушить пламя удалось только к середине дня. И то не полностью.

Если в пиковый момент на месте ЧП работали 220 человек личного состава и 49 единиц техники, то сейчас ранг пожара понижен. Огонь еще не сбит окончательно, однако на большей части территории горевшего ангара идет проливка пепелища.

Спасатели отправляются на заслуженных отдых, а коммерсанты подсчитывают убытки. По предварительным данным, огонь уничтожил стройматериалы, в том числе химикаты и каучуковую крошку. Стоимость сгоревшего даже по предварительным прикидкам оценивается в десятки миллионов рублей.

Причины возникновения пожара пока еще выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747522" frameborder="0"></iframe> В промзоне Шушары в Петербурге 12-й час тушат крупный пожар.Видео: МЧС России по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU