Фан-клуб «Зенита» вступился за болельщиков «Спартака», посаженных в спецприемник

СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-03T19:49:15+03:00

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Фан-клуб «Зенита» попросил Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Петербурга проверить условия содержания болельщиков «Спартака». Напомним, буйную троицу, матерящуюся на всю улицу Кирочную перед воскресным футбольным матчем, отправили под административный арест на 15 суток. Свою вину они до сих пор отрицают и собираются обжаловать приговор.

По просьбе зенитовцев, члены ОНК посетили спецприемник. Жалоб на условия у арестованных фанатов «Спартака» нет.

- Питание обычное, три раза в день. Ограничений по передачам нет. Сотрудники относятся к нам гостеприимно, даже попить предлагают или позвонить родственникам. На прогулки выводят. Главная проблема – мы абсолютно не понимаем, почему здесь находимся. Нас привлекли по мелкому хулиганству, но мы ничего такого не делали. Это беспредел, - ответили спартаковцы председателю ОНК Петербурга Александру Холодову.

Фанаты "Зенита" попросили проверить условия содержания фанатов "Спартака".

ИСТОЧНИК KP.RU