Вечер без кино и шоппинга: 3 декабря в Петербурге повсеместно эвакуируют торговые центры

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-03T20:22:50+03:00

Петербуржцы жалуются, что эвакуации помешали их планам на вечер 3 декабря. Фото: vk.com/spb_today

Вероятно, всему виной очередные псевдоминирования, сообщения о которых прислали в суды

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Вечером 3 декабря в Санкт-Петербурге в разных районах эвакуируют торговые центры. По словам очевидцев, всех посетителей точно вывели из ТРК «Гранд Каньон», ТРЦ «Июнь», ТРЦ «Охта Молл», ТЦ «Румба», ТРК «Норд», ТРК «Питер Радуга». Возможно, дело в очередных «минированиях», сообщения о которых сегодня вновь пришли в городские суды.

- Заминированы суды. Также заминированы торговые центры. Вдобавок ко всему, в Москве над Кремлем пролетят начиненные взрывчаткой дроны-камикадзе, - пишет злоумышленник.

Неизвестный злоумышленник грозился, что заминировал многие ТЦ в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В списке псевдо-минера значатся практически все крупные ТЦ Петербурга. Петербуржцы жалуются в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» на то, что все планы на вечер летят в тартарары.

- У меня был сеанс кино… Охранник крикнул, что комплекс работать не будет.

- «Гранд Каньон» до завтрашнего дня закрыт. Всех арендаторов вызвали и попросили закончить смены.

- Мне не дали закончить тренировку в фитнес-центре!

ИСТОЧНИК KP.RU