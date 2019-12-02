2019-12-02T12:43:53+03:00
Происшествия

Судам Петербурга снова поступили угрозы с требованием выплатить 120 биткоинов

Здания палат Выборгского, Невского и Приморского районов были эвакуированы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские районные суды снова эвакуируютПетербургские районные суды снова эвакуируютФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге продолжилась волна эвакуаций районных судов. Утром в понедельник, 2 декабря, палаты в Выборгском, Невском и Приморском районах вынуждены были остановит свою работу и снова вызвать экстренные службы для проверки зданий на спрятанные взрывоопасные вещества или предметы.

- Выборгский, Невский, Приморский районные суды эвакуированы. Все также требуют 120 биткоинов, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в 12:09 часов.

По сегодняшнему курсу стоимость 1 криптовалюты биткоин равна около 472 тысяч рублей. Соответственно, «телефонные террористы» требуют более 56,5 миллионов рублей. Якобы эти деньги требуют вернуть от некого предпринимателя Константина Малафеева.

Волна эвакуаций судов началась в четверг, 28 ноября. Около десятка районных и двух военных судов были вынуждены прервать свою работу из-за поступивших угрозах о взрыве.

В пятницу, 29 ноября, эвакуации продолжились. При каждой проверке зданий никаких опасных предметов обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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