2019-12-03T20:53:52+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшного падения голой школьницы с 14 этажа дома в Калининском районе

Следователи считают, что она сорвалась вниз по неосторожности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В школе о девочке отозвались исключительно положительно.В школе о девочке отозвались исключительно положительно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стали известны подробности страшного падения школьницы с 14 этажа дома в Калининском районе. Напомним, голую 14-летнюю девочку с тяжелыми травмами нашли ночью на крыше автомобиля на улице Софьи Ковалевской. Она чудом выжила. Известно, что ее уже прооперировали, теперь за жизнь школьницы борются медики.

- Пока следователи выяснили, что накануне вечером девочка вышла с мамой в магазин. После этого они вернулись домой. Мама вскоре уснула, но проснулась, когда посреди ночи почувствовала сильный холод. Она пошла в комнату дочери и обнаружила, что балкон открыт, а ребенка в квартире нет, - говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Сотрудники СК опросили друзей и знакомых девочки. Все отзываются о ней исключительно положительно – она прекрасно училась, ни с кем не конфликтовала и никогда не высказывала мыслей о суициде. В школе рассказали, что девочка отличница, а со сверстниками у нее сложились ровные отношения. На данный момент, следователи считают, что подросток сорвался вниз с балкона по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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