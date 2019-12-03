2019-12-03T22:41:57+03:00
Происшествия

«Вывозили из операционной на каталках»: Пациентов Детской горбольницы №1 срочно эвакуировали из-за ложного минирования

Маленьких больных детей спешно поднимали на ноги и выводили из здания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вечером 3 декабря пациентов Детской городской больницы №1 эвакуировали из-за ложного минирования. Фото: vk.com/spb_todayВечером 3 декабря пациентов Детской городской больницы №1 эвакуировали из-за ложного минирования. Фото: vk.com/spb_today
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3 декабря около 8 вечера Детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице срочно эвакуировали. Прибывшие на место службы повели всех пациентов, врачей и остальной персонал поликлиники в соседнюю школу. Некоторых больных ребят вывозили прямо из операционных на каталках.

- Повезло тем, у кого была верхняя одежда и обувь. Других просто заворачивали в тонкие одеяла. Паники и давки не было. Все службы все четко организовали, - написал очевидец происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Все необходимые службы обследовали больницу, но не нашли ничего опасного. Фото: vk.com/spb_today

Все необходимые службы обследовали больницу, но не нашли ничего опасного. Фото: vk.com/spb_today

Причина эвакуации – многострадальные звонки анонима, который сегодня уже успел "взбудоражить" многие торговые центры в Петербурге.

- Сейчас все 10 этажей работают в обычном режиме. Была эвакуация. Нам сообщили, что из-за минирования, - сообщили «КП-Петербург» в стационаре больницы.

Петербуржцы в соцсетях проклинают шутников, стоящих за эвакуацией.

- Ведь так поступают подлые трусы! До больных детей добрались - разве это не подлость? Моральные уроды! – пишет один из негодующих горожан в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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