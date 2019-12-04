2019-12-04T00:10:59+03:00
Общество

В 2019 году между Петербургом и Финляндией на 21% вырос товарооборот

В Смольном подвели итоги плодотворной рабочей поездки в Хельсинки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Завершился рабочий съезд губернатора Петербурга в столицу Финляндии. Фото: gov.spb.ruЗавершился рабочий съезд губернатора Петербурга в столицу Финляндии. Фото: gov.spb.ru
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Губернатор Санкт-Петербурга подвел итоги рабочей поездки в Хельсинки, которая состоялась 3 декабря. «КП-Петербург» уже писала о том, что стороны договорились о подписании в 2020 году плана стратегического сотрудничества между двумя городами. Беседы с бургомистром Хельсинки и президентом Финляндии прошли плодотворно.

- Особенно все удачно с бизнесом. У нас более 400 финских компаний. Более миллиарда долларов инвестиций, которые они вкладывают. Товарооборот вырос на 21%. Хорошее развитие, - передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Среди приоритетных направлений взаимодействия Петербурга и Финляндии стороны назвали создание комфортной городской среды, экологию, туризм, образование, транспорт и внедрение цифровых технологий.

В частности, сейчас обсуждается тесное сотрудничество библиотек «Ооди» в Хельсинки и имени Маяковского в Петербурге. Финская библиотека за год работы стала сверхпопулярным общественным пространством. Там есть практически все – игровая площадка, кинотеатр, зал для мероприятий, городская мастерская, студии звукозаписи, а также читальный зал.

Библиотека "Ооди" стала любимым общественным пространством жителей Хельсинки. Фото: gov.spb.ru

Библиотека "Ооди" стала любимым общественным пространством жителей Хельсинки. Фото: gov.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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