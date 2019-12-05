2019-12-05T11:46:11+03:00
Происшествия

В Петербурге двухлетний иностранец выпил средство для мытья полов

Малыш в тяжелом состоянии находится в больнице
Ольга НАЗАРКИНА
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Двухлетний малыш отравился в Петербурге, выпив средство для мытья полов.Двухлетний малыш отравился в Петербурге, выпив средство для мытья полов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Маленький ребенок приезжих из Узбекистана отравился средством для мытья полов. В тяжелейшем состоянии его экстренно доставили в детскую городскую больницу №5.

- Трагедия произошла 4 декабря около 6 часов утра в квартире на Московском проспекте. По словам родственников, мальчик отхлебнул опасную жидкость из бутылки по недосмотру мамы. Сейчас его спасают врачи, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у ребенка острый эпиглотит (воспаление области надгортанника) и химический ожог пищевода. Он находится в крайне тяжелом состоянии. При проверке выяснилось, что семья малыша приехала в Россию из Узбекистана 6 ноября. В Петербурге находятся без регистрации. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит штраф до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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