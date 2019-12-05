В Петербурге двухлетний иностранец выпил средство для мытья полов
Маленький ребенок приезжих из Узбекистана отравился средством для мытья полов. В тяжелейшем состоянии его экстренно доставили в детскую городскую больницу №5.
- Трагедия произошла 4 декабря около 6 часов утра в квартире на Московском проспекте. По словам родственников, мальчик отхлебнул опасную жидкость из бутылки по недосмотру мамы. Сейчас его спасают врачи, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Медики диагностировали у ребенка острый эпиглотит (воспаление области надгортанника) и химический ожог пищевода. Он находится в крайне тяжелом состоянии. При проверке выяснилось, что семья малыша приехала в Россию из Узбекистана 6 ноября. В Петербурге находятся без регистрации. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит штраф до 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU