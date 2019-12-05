ЖК «Лондон Парк»: открыты продажи квартир в корпусах третьей очереди

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-05T12:52:38+03:00

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Компания Л1 вывела на рынок квартиры третьей очереди ЖК «Лондон Парк» в Санкт-Петербурге. Это три 25-этажных кирпично-монолитных корпуса повышенной комфортности с улучшенной отделкой мест общего пользования на Поэтическом бульваре. На каждом этаже будут находиться от 6 до 8 квартир. Первые этажи займут помещения коммерческого назначения.

- Отличительная особенность домов третьей очереди – это отсутствие студий, - отметили в компании. - На выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 91 квадратного метра. На верхних этажах представлены варианты с террасами, откуда открываются прекрасные виды на город, парковые зоны и ближайшие пригороды. На старте продаж цены начинаются от 3,85 миллионов рублей (112,8 тысяч рублей за кв. м.). В стоимость включена предчистовая отделка помещений. Указанная цена действует только в декабре.

Реализация квартир ведется в соответствии с 214 ФЗ. Покупателям доступна ипотека, предоставляемая Банком «Открытие» по ставке от 7,95% годовых при внесении первого взноса в размере не менее 20% стоимости квартиры.

Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 3 квартал 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU